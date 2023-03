Mit einem Konzert der häufig als "Stimme des Friedens" bezeichneten Sängerin Noa beginnen am Mittwochabend die Jüdisch-Israelischen Kulturtage Thüringen. Die in den USA aufgewachsene jemenitisch-israelische Künstlerin tritt nicht nur auf den großen Musikbühnen der Welt auf, wie es seitens der Veranstalter hieß. Die Musikerin, die eigentlich Achinoam Nini heißt, setze sich zudem aktiv für den Frieden und Versöhnung zwischen Juden und Palästinensern ein. Als UN-Botschafterin unterstützt sie die Organisation in ihrem Kampf gegen den Hunger in der Welt.