Ein 20 Jahre alter Fahrer ist mit seinem Auto auf der K127 bei Großbocka (Landkreis Greiz) von der Straße abgekommen und in einen Straßengraben gefahren. Er und seine gleichaltrige Beifahrerin erlitten dabei schwere Verletzungen, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Demnach kam das Auto am Mittwochvormittag aus zunächst ungeklärter Ursache von der Straße ab. Daraufhin geriet das Auto ins Schleudern, fuhr in den Straßengraben und kam an einem Baum zum Stehen. Rettungskräfte brachten die beiden Schwerverletzten zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus.