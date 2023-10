Ein 32-jähriger Motorradfahrer ist in Sondershausen (Kyffhäuserkreis) von einem Auto angefahren und schwer verletzt worden. Ersten Erkenntnissen zufolge hatte das Auto ihm die Vorfahrt genommen, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Demnach fuhr der Mann am Mittwochnachmittag auf der Martin-Andersen-Nexö-Straße und überholte ein vorausfahrendes Auto. Dabei bog eine 77-Jährige laut Polizei-Angaben aus einer Garagenauffahrt auf die Straße ein und es kam zum Zusammenstoß. Rettungskräfte brachten den schwer verletzten Mann zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Die 77-Jährige erlitt leichte Verletzungen. Ob sie ebenfalls in ein Krankenhaus gebracht wurde, ist bislang nicht bekannt.