Beim Versuch sein am Berg wegrollendes Auto einzuholen, ist ein Mann in Lauscha (Landkreis Sonneberg) so schwer gestürzt, dass er ins Krankenhaus musste. Der geparkte Wagen rollte nach Polizeiangaben von Sonntag rückwärts einen Berg hinunter, als der 58 Jahre alte Besitzer gerade Einkäufe ins Haus brachte. Das Auto krachte dann gegen den Wagen eines Touristen, der gerade die Straße hochfuhr. Der Zusammenprall am Samstag sei derart heftig gewesen, dass das Auto des Touristen danach abgeschleppt werden musste.