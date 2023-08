Der Verkehr ist auf der Autobahn 71 wegen einer Panne zwischen den Anschlussstellen Erfurt-Gispersleben und Erfurt-Bindersleben stark beeinträchtigt worden. Am Montagnachmittag hatte ein Lastwagen im einspurigen Baustellenbereich in Fahrtrichtung Schweinfurt einen Motorschaden und blockierte somit den Baustellenbereich, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Dem 27-jährigen Fahrer gelang es demnach nicht, den Lkw aus dem Bereich der Baustelle hinauszufahren. Mit der Unterstützung der Autobahnpolizei konnte der Lastwagen schließlich gestartet und bis zur Anschlussstelle Erfurt-Bindersleben gefahren werden.