Ein 79 Jahre alter Mann hat mit seinem Auto auf der Bundesstraße 87 einen Radfahrer angefahren. Der Fahrradfahrer wurde bei dem Unfall am Sonntag bei Bad Berka (Kreis Weimarer Land) auf die Motorhaube geschleudert und schwer verletzt, wie die Polizei am Montag mitteilte. Er kam in ein Krankenhaus. Gegen den Autofahrer, der unverletzt blieb, wird nun wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt.