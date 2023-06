Eine Mitfahrerin eines Sportwagens ist in Buttstädt im Landkreis Sömmerda schwer verletzt worden, nachdem dieser gegen eine Hauswand geprallt ist. Der 29-jährige Fahrer verlor am Donnerstagmittag beim Beschleunigen die Kontrolle über den Wagen, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Demnach hatte das Auto mehr als 400 PS.