Eine Frau hat im Landkreis Eichsfeld ihr Auto laut Polizei-Angaben in eine Gruppe von Männern gesteuert. Sie konnten am Sonntagabend im Ortsteil Kalteneber der Stadt Heilbad Heiligenstadt aber noch rechtzeitig beiseite springen, wie Polizei am Montag weiter mitteilte. Das Auto der 32-Jährigen sei dann in der Folge gegen eine Hausmauer geprallt. Nach Zeugenangaben sei die Frau dann ausgestiegen und soll einen 27-Jährigen aus der Gruppe mit einem Messer verletzt haben. Die Hintergründe sind noch unklar.