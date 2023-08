Bei einem Unfall im Kreis Gotha ist am Samstag ein 63-Jähriger schwer verletzt worden. Der Mann war mit seinem Auto zwischen Wandersleben und Wechmar aus bislang unbekannter Ursache von der Straße abgekommen, wie die Polizei am Sonntag berichtete. Der Wagen überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen. Der Fahrer war ersten Ermittlungen zufolge nicht angeschnallt und wurde durch den Unfall in den Rückraum des Fahrzeugs geschleudert.