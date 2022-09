Ein Mann ist in Steinbach-Hallenberg (Landkreis Schmalkalden-Meiningen) mit seinem Auto verunglückt. Der Wagen des 82-Jährigen kam am Montagnachmittag aus bislang ungeklärter Ursache auf einer abschüssigen Straße ab und kollidierte frontal mit einem Baum, teilte die Polizei am Dienstag mit. Demnach war der Autofahrer nicht angeschnallt und wurde aus dem Auto geschleudert. Er verstarb noch an der Unfallstelle, wie es hieß.