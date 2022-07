Bei der Kollision mit einem Lkw auf der Autobahn 4 bei Weimar ist am Samstagmorgen ein 30-jähriger Autofahrer schwer verletzt worden. Zeugen sahen laut Polizei, wie der 30-Jährige mit seinem Wagen von der mittleren auf die rechte Fahrspur der Autobahn wechselte und dann mit dem Lastwagen zusammenstieß. Beim Zusammenprall mit dem Heck des Lastwagens erlitt der 30-Jährige schwere Verletzungen. Er wurde in eine Klinik gebracht. Der Fahrer des Lasters blieb unverletzt. Während der Bergungsmaßnahmen war die A4 in Richtung Dresden teilweise voll gesperrt und es kam zu Staus.