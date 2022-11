Bei einem Verkehrsunfall in Gotha ist ein Kind verletzt worden. Ein 34-Jähriger habe das achtjährige Mädchen am späten Dienstagnachmittag auf dem Mühlgrabenweg mit seinem Auto angefahren, teilte die Polizei mit. Nach den Angaben vom Mittwoch hatte das Mädchen die Straße auf Höhe einer Fußgängerinsel überqueren wollen. Rettungskräfte brachten das Kind demnach in ein Krankenhaus. Für Nachfragen war die Polizei zunächst nicht zu erreichen.