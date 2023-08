Auf der Autobahn 4 bei Eisenach ist ein Sattelzug umgekippt und hat drei Fahrspuren blockiert. Bei dem Unfall am Dienstagmorgen wurde der Tank des Fahrzeugs aufgerissen, wodurch Diesel auslief, wie die Autobahnpolizei mitteilte. Der Kraftstoff ergoss sich demnach über die gesamte Fahrbahn bis in eine Böschung. Der 49 Jahre alte Fahrer wurde leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht.