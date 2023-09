Sachschaden ist bei der Kollision von zwei Schiffen auf dem Bleilochstausee bei Saalburg-Ebersdorf in Ostthüringen entstanden. Ein Passagierschiff mit etwa 20 Fahrgästen und ein Grillboot mit 5 Menschen darauf seien beteiligt gewesen, teilte die Polizei am Sonntag mit. Der Zusammenstoß am Samstag habe sich an der Anlegestelle in Saalburg ereignet. Menschen seien nicht verletzt worden. Die Wasserschutzpolizei führe ein Ermittlungsverfahren wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Schiffverkehr. Zeugen, die den Zusammenstoß gesehen haben oder gefilmt haben, würden gesucht.