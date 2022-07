Bei einem schweren Arbeitsunfall ist ein 64 Jahre alter Mann im Unstrut-Hainich-Kreis lebensbedrohlich verletzt worden. Er hatte gemeinsam mit einem 23-Jährigen auf einer Hebebühne gestanden, um ein Werbeschild an einem Supermarkt in Großengottern zu reparieren, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Als die Arbeitsplattform aus bislang unbekannten Gründen plötzlich umkippte, stürzten die beiden Männer etwa sechs Meter tief ab. Beide erlitten dabei Verletzungen, wobei die des 64-Jährigen besonders schwer sind. Ein 23-jähriger Unfallzeuge erlitt den Angaben zufolge einen Schock.