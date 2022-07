Nachdem in der Nacht zum Montag der Dachstuhl eines Mehrfamilienhauses in Mühlhausen (Unstrut-Hainich-Kreis) in Flammen geraten ist, ermittelt die Kriminalpolizei. Wie eine Polizeisprecherin mitteilte, gibt es keine Verletzten. Das Haus sei jedoch nicht mehr bewohnbar und die Bewohner hätten anderweitig untergebracht werden müssen. Die Brandursache ist noch ungeklärt. Nach Angaben der Polizeisprecherin hat das Feuer einen Sachschaden von mindestens 50.000 Euro verursacht.