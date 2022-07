In Bothenheilingen dauern die Löscharbeiten nach dem Großbrand weiter an. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, müssen weiter Glutnester gelöscht werden. "Es steigt immer wieder Rauch auf", sagte eine Sprecherin. Daher seien weitere Untersuchungen zur Brandursache an dem Vierseitenhof, in dem auch eine Tischlerei untergebracht war und der bis auf die Grundmauern niederbrannte, nicht möglich. Die Feuerwehr setze die Löscharbeiten mit einer Sprinkleranlage fort, damit so wenig Spuren wie möglich zerstört werden. Die Brandfläche im Zentrum der 450-Seelen-Gemeinde ist zudem mit Bauzäunen abgesperrt. Polizeibeamte sicherten den Brandort.