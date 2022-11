Ein Siebenjähriger ist an einer Bushaltestelle in Mühlhausen von einem Auto erfasst und verletzt worden. Der Junge war am Dienstagnachmittag "unerwartet" auf die Fahrbahn gelaufen, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Eine 31-jährige Autofahrerin habe ihn zwar gesehen, aber nicht mehr rechtzeitig bremsen können. Bei dem Zusammenstoß mit dem Auto wurde der Junge an Kopf und Bein verletzt. Gemeinsam mit seiner Mutter sei er mit dem Krankenwagen ins Krankenhaus gebracht worden.