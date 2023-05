Ein Mann ist in Mühlhausen bei einem Streit mit kochendem Wasser überschüttet und ins Krankenhaus gebracht worden. Der 35-Jährige habe bei der Auseinandersetzung am Sonntag schwere Verbrennungen erlitten, teilte die Polizei am Montag mit. Zuvor sei er mit einem Bewohner eines Wohnheims aneinander geraten. Der 41 Jahre alte Mann habe ihn dann beim Nudeln kochen mit der heißen Flüssigkeit übergossen.