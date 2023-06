Nach dem Tod eines dreijährigen Mädchens am Fluss Unstrut in Mühlhausen ist gegen die Großmutter des Kindes ein Strafbefehl wegen fahrlässiger Tötung erlassen worden. Dieser sieht eine sechsmonatige Freiheitsstrafe auf Bewährung vor, wie eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft am Freitag sagte. Zuvor hatte die "Thüringer Allgemeine" online über den Strafbefehl berichtet.