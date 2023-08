Drei Vereine und ein Verkehrsunternehmen sind Gewinner des diesjährigen Thüringer Demografiepreises. Als Sieger aus der Online-Abstimmung ging der Förderverein Spittel in Großengottern (Unstrut-Hainich-Kreis) hervor, wie das Infrastrukturministerium am Dienstag mitteilte. Dessen Einsatz für die bauliche Erhaltung eines mittelalterlichen Hospitals im Ort wird mit 10.000 Euro gewürdigt. Weitere Preisträger sind der Verein Buks in Schmalkalden, der sich um außerschulische berufliche Orientierung kümmert und unter anderem eine offene Werkstatt betreut, und der Dorf- und Verschönerungsverein Zürchau (Landkreis Altenburger Land). Dieser engagiert sich unter anderem für ein Dorfgemeinschaftshaus.

Ein Sonderpreis geht an die Eichsfeldwerke GmbH in Heiligenstadt, die einen per Smartphone-App bestellbaren Rufbus in der ländlichen Region betreiben. Die Preise sollen im Herbst überreicht werden.

Zur Abstimmung standen laut Ministerium 15 Projekte, die sich mit der Bewältigung des demografischen Wandels in Thüringen beschäftigen. Rund 2000 gültige Stimmen seien zwischen Mitte Juni und Mitte Juli abgegeben worden, auf den Siegerverein entfielen 286 Stimmen. Den Demografiepreis in Form eines Online-Votings, bei dem die Bevölkerung direkt abstimmen kann, gibt es seit 2022.