Ein Autofahrer ist auf der Bundesstraße 84 bei Bad Langensalza mit seinem Wagen in einer Kurve von der Straße abgekommen und dabei schwer verletzt worden. Am Mittwoch überschlug sich das Auto auf Höhe des Harthauses und blieb auf dem Dach liegen, wie die Polizei mitteilte. Der 54-Jährige wurde geborgen und mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Nach dem Unfall war die Bundesstraße für rund zwei Stunden gesperrt.