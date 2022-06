Bei den Deutschen Feuerwehr-Meisterschaften hat sich das Team Lausitz aus Brandenburg als Topteam erwiesen. Sowohl in Einzel- als auch in Mannschaftsdisziplinen wie dem Hakenleitersteigen, dem Hindernislauf oder der Gruppenstafette holten die Männer und Frauen aus dem Spree-Neiße-Kreis Meistertitel, wie der Deutsche Feuerwehrverband am Samstag mitteilte. Die Deutschen Feuerwehrmeisterschaften im thüringischen Mühlhausen dauern noch bis Sonntag. Insgesamt kämpfen mehr als 1300 Feuerwehrangehörige um die Tickets zur «Feuerwehr-Olympiade» vom 17. bis 24. Juli 2022 in Slowenien.