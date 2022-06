In Thüringen suchen nach Angaben der Industrie- und Handelskammer (IHK) Ostthüringen rund 3800 Unternehmen einen Nachfolger in der Chefetage. Das habe eine Studie des Instituts für Mittelstandsforschung ergeben, teilte die IHK am Mittwoch in Gera mit. Die Zahl beziehe sich auf den Zeitraum bis 2026.