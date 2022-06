Von Januar bis April haben sich in Thüringen die Zahlen der Gewerbean- und -abmeldungen nahezu die Waage gehalten. Auf 100 Anmeldungen seien 97 Abmeldungen gekommen, teilte das Landesamt für Statistik am Mittwoch in Erfurt mit. 3859 angemeldeten Gewerbebetrieben standen 3746 Abmeldungen gegenüber.