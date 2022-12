Der Brand in einer Gartenlaube in Suhl mit einer aufgefundenen Leiche ist wahrscheinlich fahrlässig verursacht worden. Das habe die Untersuchung von Experten ergeben, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Das Feuer in dem Gartenhaus in der Gartenanlage "Am Sehmar" war am 29. November ausgebrochen.