Nachdem für so manche Verliebte der Dienstag mit Blumen begonnen hat, warten am Valentinstag zahlreiche Veranstaltungen auf Liebende in Thüringen. Sowohl katholische als auch evangelische Kirchengemeinden laden zu Segnungsgottesdiensten, etwa in der Lorenzkirche in Erfurt, der Herderkirche Weimar, der Elisabethkirche in Gera und im Augustinerkloster Gotha.