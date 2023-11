Ein Lehrer unterrichtet in einem Klassenzimmer. Foto

Der Ethiklehrer Tim Reukauf ist zum neuen Vorsitzenden des Thüringer Lehrerverbands gewählt worden. Der 32-Jährige erhielt bei einer Landesdelegiertenkonferenz in Zeulenroda-Triebes (Landkreis Greiz) 83 Stimmen von 89 abgegebenen Stimmen, wie eine Sprecherin des Thüringer Lehrerverbands (tlv) am Freitag mitteilte. Bei sechs Wahlzetteln war gar kein Kreuz gemacht - sie gelten laut der Sprecherin nach der Wahlordnung des Verbands als Gegenstimmen.

Reukauf war zuvor Sprecher des jungen tlv und übernimmt nun den Vorsitz von Frank Fritze, der kommissarisch im Amt war, weil es der langjährige tlv-Chef Rolf Busch aus gesundheitlichen Gründen niedergelegt hatte. Reukauf ist Gymnasiallehrer für Ethik sowie Wirtschaft und Recht.

Ihm sei bewusst, dass er in große Fußstapfen trete, sagte Reukauf laut einer Mitteilung. "Ich werde mein Bestes tun, damit wir auch künftig die starke Stimme für bessere Bildung in Thüringen sind", so der neue Vorsitzende.

Als stellvertretende Vorsitzende wurden Jessica Aniol, Gymnasiallehrerin in Weimar, und Eddy Helms, Regelschullehrer in Ilmenau, gewählt. Außerdem änderten die Delegierten die Satzung des Verbands. Künftig ist die Sprecherin oder der Sprecher des jungen tlv auch automatisch einer der stellvertretenden Vorsitzenden. Mit der Satzungsänderung rückt daher Laura Lachmann in die Leitungsebene des tlv.

In Thüringen gibt es nach Angaben des Verbands 15 Kreisverbände, die die Interessen der mehr als 3000 Mitglieder im tlv vertreten.