Nach dem Auslaufen des sogenannten Tankrabatts haben die Spritpreise in Thüringen am Donnerstag fast durchweg bei mehr als 2 Euro pro Liter gelegen. Für den Liter Diesel wurden nach Angaben der Informationsdienste, die ihre Preisdaten direkt von der Markttransparenzstelle für Kraftstoffe des Bundeskartellamts beziehen, am Mittag rund 2,205 Euro verlangt. Für den Liter Superbenzin mussten Autofahrer 2,096 Euro und für Super E10 2,039 Euro bezahlen. Nur in wenigen Ausnahmen gab es E10 noch für unter 2 Euro.