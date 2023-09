Ein Autofahrer ist in Jena auf die Gegenfahrbahn geraten und gegen eine Hauswand gefahren. Der 83-Jährige konnte von den Rettungskräften nur noch tot geborgen werden, wie der Lagedienst des Innenministeriums in Erfurt am Freitag mitteilte. Nach bisherigen Erkenntnissen hatte der Mann am Donnerstagabend aus zunächst noch unbekannter Ursache die Kontrolle über das Fahrzeug verloren. Möglicherweise hätten plötzliche gesundheitliche Probleme des Mannes zu dem Unfall geführt, hieß es.