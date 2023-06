Ein betrunkener Motorradfahrer hat im Stadtgebiet von Greiz einen umfangreichen Polizeieinsatz verursacht. Der 21-Jährige sei ohne Licht und Kennzeichen sowie mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit durch die Straßen gerast, teilte die Polizei am Mittwochmorgen mit. Auch als die Polizei am Dienstagabend eintraf, fuhr der Betrunkene ohne Schutzkleidung weiter auf und ab. Die Polizei sperrte daraufhin die August-Bebel-Straße in Greiz und sprach mehreren Schaulustigen einen Platzverweis aus. Der junge Mann konnte schließlich festgesetzt werden - weil er, vermutlich wegen eines technischen Defekts, nicht weiterfahren konnte. Daraufhin stellten die Beamten fest, dass er keinen Führerschein besaß. Da sich der 21-Jährige nach Angaben der Polizei in einem psychischen Ausnahmezustand befand, kam er schließlich in ein Krankenhaus. Verletzt wurde niemand.