Ein Lastwagen hat auf der Autobahn 4 bei Gera Feuer gefangen und zu Verkehrsbehinderungen geführt. Der Fahrer habe während der Fahrt am Morgen einen lauten Knall vernommen und daraufhin den Lastwagen in einem Baustellenbereich der Autobahn abgestellt, teilte die Polizei am Freitag mit. Beim Aussteigen habe der Mann Feuer unter dem Fahrerhaus bemerkt.