Bei mehreren Unfällen auf der Autobahn 4 in Thüringen sind am Mittwoch laut Polizei drei Menschen verletzt worden. Seit dem späten Nachmittag hatten sich nahe Magdala in Fahrtrichtung Dresden insgesamt drei Unfälle ereignet, wie die Polizei mitteilte. Zunächst wurde der Beifahrer eines Autos schwer verletzt, als ein Wagen plötzlich nach links in dessen Fahrspur wechselte und es zu einem Zusammenstoß kam. Es entstand ein Schaden, der vorläufig auf 20.000 Euro geschätzt wurde.