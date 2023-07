Beim Zusammenstoß eines Kleintransporters mit einem Auto auf der Autobahn A4 bei Erfurt sind drei Menschen leicht verletzt worden. Sie wurden zur Behandlung in Krankenhäuser gebracht, wie die Autobahnpolizei mitteilte. Demnach war der Kleintransporter mit einem 23-Jährigen am Mittwochmorgen am Anschluss Erfurt-Ost in Richtung Frankfurt aus noch unbekannter Ursache auf ein Auto vor ihm aufgefahren. Der Wagen des 52-Jährigen geriet ins Schleudern und durchbrach teilweise die Mittelleitplanke. Der Kleintransporter kam auf dem Verzögerungsstreifen der Autobahnabfahrt zum Stehen.