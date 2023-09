Der Herbst naht in großen Schritten, die Tage werden kürzer - und für Wildtiere beginnt damit auf den Thüringer Straßen wieder eine gefährlichere Zeit. Autofahrer sollten aus Sicht von Wildexperten ab sofort vor allem in den Morgen- und Abendstunden rund um Feld- und Waldgebiete besonders aufmerksam fahren. Die Zahl der Wildunfälle nehme im Herbst deutlich zu, warnte die Thüringer Landesforstanstalt am Montag. Jährlich gebe es etwa 5000 bis 8000 Wildunfälle im Freistaat.