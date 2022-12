Eine Unwetterwarnung für Teile aller Bundesländer wegen Glatteis-Gefahr hat der Deutsche Wetterdienst (DWD) für den Montag herausgegeben - die Gefahr besteht auch in Thüringen. Mit einer Warmfront komme Regen, der auf den gefrorenen Böden zu Glatteisgefahr führe, teilte der DWD mit. Nach Angaben thüringischer Polizeistellen ist es in den frühen Montagmorgenstunden noch ruhig auf den Straßen. Ab Mittag bis in den Abend werde sich die Glättesituation in Thüringen entspannen, gibt der DWD an.