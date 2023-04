Der Mann, der für den Verkehrsunfall mit sieben Toten im thüringischen Bad Langensalza verantwortlich sein soll, hat bereits seit 16 Jahren keinen Führerschein mehr. Der 45-Jährige, der den Unfall am Samstag schwer verletzt überlebte, besitzt bereits seit 2007 keine Fahrerlaubnis mehr, wie eine Polizeisprecherin am Montag bestätigte. Zuvor hatte die "Bild" darüber berichtet.

Zu den Gründen, weshalb der Mann seine Fahrerlaubnis verlor, machte die Polizeisprecherin keine Angaben. Auch ein Ergebnis zu seinem möglichen Alkoholkonsum steht noch aus.

Der Mann war am frühen Samstagabend auf der Ortsumfahrung von Bad Langensalza in einer langgezogenen Kurve mit dem Auto in den Gegenverkehr geraten und dort mit zwei anderen Wagen zusammengestoßen. Diese gingen sofort in Flammen auf und brannten aus. Sieben Menschen starben, drei weitere wurden schwer verletzt.