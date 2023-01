Bei einem Unfall im Erfurter Vorort Alach sind am Mittwoch zwei Menschen schwer verletzt worden. Ein 70 Jahre alter Mann sei mit seinem Wagen mit 120 Kilometern in der Stunde in einer Tempo-30-Zone nach links von der Fahrbahn abgekommen, mit einer Bushaltestelle kollidiert und anschließend mit einem kleinen Lkw zusammengestoßen, sagte ein Sprecher der Polizei. In dem Nutzfahrzeug saß ein 52 Jahre alter Mann. Beide Fahrer wurden bei dem Unfall schwer verletzt.