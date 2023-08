Eine junge Frau ist im Kreis Saalfeld-Rudolstadt volltrunken Auto gefahren. Eine Autofahrer meldete am Samstagabend der Polizei, dass ein Wagen vor ihm unbeleuchtet und in Schlangenlinien von Arnsgereuth Richtung Saalfeld fahre. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, wurde die Frau rasch gestoppt und kontrolliert. Die 29-Jährige habe einen Atemalkoholwert von 3,24 Promille gehabt. Sie erhielt eine Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr. Ihr Führerschein wurde sichergestellt.