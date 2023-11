Mehrere Polizeiautos haben sich in der Nacht zum Sonntag eine Verfolgungsjagd mit einem Autofahrer in Mühlhausen (Unstrut-Hainich-Kreis) geliefert. Der Wagen habe sich einer Verkehrskontrolle entzogen und sei unter anderem über die Bundesstraße 249 davongebraust, teilte die Polizei am Sonntag mit. Dabei habe er immer wieder auf die Gegenfahrspur gewechselt, obwohl ihm dort andere Autos entgegenkamen. Schlussendlich stoppten die Beamten das Auto zwischen Volkenroda und Obermehler, etwa 15 Kilometer entfernt vom Startpunkt der Verfolgungsfahrt. Weswegen die Autoinsassen davonfuhren, teilte die Polizei auf Nachfrage nicht mit.