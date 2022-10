Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) hat ein 28-Euro-Ticket für junge Menschen in Thüringen vorgeschlagen. Es könnte eingeführt werden, wenn der Bund in der nächsten Zeit eine Finanzierungsentscheidung zu dem seit Wochen diskutierten 49-Euro-Ticket trifft, sagte Ramelow am Mittwoch in Erfurt bei einer Veranstaltung der Partei Die Linke. "Der Bund muss jetzt liefern." Das 28-Euro-Ticket könnte eine ergänzende Thüringer Regelung für Schüler, Azubis und Studierende bis zum Alter von 28 Jahren sein. "Wir wollen das Tarifsystem ändern und die Ungleichbehandlung junger Leute beenden."