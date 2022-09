Die Unfallzahlen sind in Thüringen im ersten Halbjahr 2022 gegenüber dem Vorjahreszeitraum gestiegen. So habe die Polizei von Januar bis Juni insgesamt 23.354 Unfälle und damit 5,2 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum gezählt, teilte das Landesamt für Statistik am Donnerstag in Erfurt mit. Zugleich wurden in den ersten sechs Monaten des Jahres 14,7 Prozent mehr Unfälle mit Personenschaden und 14,4 Prozent mehr Verunglückte registriert. Die Zahl der Getöteten blieb mit 36 nahezu gleich.