Nach einem Unfall nahe der Anschlussstelle Mellingen auf der A4 sind aus einem Tanksattelzug Tausende Liter Glycerin ausgelaufen. Die Unfallstelle in Fahrtrichtung Frankfurt wurde am Dienstagnachmittag zunächst voll gesperrt, gegen 18 Uhr wurde ein Fahrstreifen freigegeben, wie die Polizei mitteilte. Am späten Abend dauerten die Bergungs- und Aufräumarbeiten noch an.