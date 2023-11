Auf einer Landstraße nahe Hildburghausen ist ein Autofahrer tödlich verunglückt. Der 30-Jährige sei am Montagabend mit seinem Auto in Richtung Schleusingen gefahren und in einer Rechtskurve gegen einen Baum geprallt, sagte ein Sprecher der Polizei. Der Mann sei an der Unfallstelle im Landkreis Hildburghausen gestorben. Die Straße war für Bergungsarbeiten in beide Richtungen für etwa zweieinhalb Stunden gesperrt. Warum der Mann mit seinem Wagen gegen den Baum prallte, war zunächst noch unklar.