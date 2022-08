Beim Zusammenstoß zweier Autos auf der Landesstraße 3087 in Stadtilm (Ilm-Kreis) sind drei Personen schwer verletzt worden. Ein 21 Jahre alte Fahrer hatte am Mittwochabend von einem Wirtschaftsweg auf die Landesstraße fahren wollen, wie die Polizei am Donnerstagmorgen mitteilte. Dabei habe er die Vorfahrt eines anderen Pkw missachtet und sei so mit diesem kollidiert.