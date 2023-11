Ein Brand nahe dem Erfurter Hauptbahnhof hat am Mittwochabend zu Störungen im Zugverkehr geführt. Nach Angaben eines Polizeisprechers war eine Schallschutzwand im Stadtgebiet in Brand geraten, die Flammen seien inzwischen gelöscht. Der Streckenabschnitt sei für Züge gesperrt und die Oberleitung abgeschaltet worden. Im Fernverkehr seien Verbindungen in Richtung Eisenach und in Richtung Bamberg betroffen gewesen, sagte eine Bahnsprecherin. Um wie viele Züge es ging, war zunächst nicht bekannt. Nach knapp zwei Stunden wurde der Zugbetrieb der Sprecherin zufolge wieder aufgenommen.