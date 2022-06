Bei einem Unfall auf der Bundesstraße 88 in Ohrdruf (Landkreis Gotha) ist am Freitag ein 86 Jahre alter Autofahrer ums Leben gekommen. Er stieß mit seinem Auto auf einer Kreuzung mit dem Wagen eines 68-Jährigen zusammen und erlag noch am Unfallort seinen schweren Verletzungen, wie die Polizei mitteilte. Eine 80 Jahre alte Beifahrerin des 86-Jährigen wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus geflogen. Der 68-Jährige und dessen 65 Jahre alte Beifahrerin wurden bei dem Unfall leicht verletzt und ebenfalls ins Krankenhaus gebracht.