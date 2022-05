Thüringen will bei einem Run auf bestimmte Regionalstrecken nach Einführung des 9-Euro-Tickets versuchen, die Kapazität der Züge zu erhöhen. Es gebt keinen Reservefuhrpark und damit auch nicht mehr Züge, sagte Verkehrsministerin Susanna Karawanskij (Linke) am Dienstag in Erfurt. Deren Kapazität könnte aber im Notfall auf besonders gefragten Strecken angepasst werden. «Thüringen nimmt dafür eigenes Geld in die Hand.» Derzeit werde von etwa einer Million Euro ausgegangen. Es könnten aber auch 1,5 Millionen Euro werden, so die Ministerin.