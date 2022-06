In Thüringen wird es in den Sommerferien in diesem Jahr kein Schüler-Ferienticket im Nahverkehr geben. Es ist wegen des 9-Euro-Tickets in diesem Jahr überflüssig, wie der Verein Bus und Bahn, ein Zusammenschluss von Thüringer Regionalbusunternehmen, am Donnerstag mitteilte. Das 9-Euro-Ticket gilt noch bis Ende August. Die Gültigkeit fällt also in die Sommerferien, die in Thüringen vom 18. Juli bis 27. August dauern. Erst im kommenden Jahr soll es wieder ein Ferienticket für Schulkinder geben. Seit den 1990er Jahren ist es laut Verein von Hunderttausenden Kindern und Jugendlichen in Bussen, Straßenbahnen und Nahverkehrszügen genutzt worden.