Der französische Fotograf Éric Vazzoler wird am Dienstag (17.00 Uhr) in Weimar mit dem Weimarer-Dreieck-Preis ausgezeichnet. Gewürdigt wird nach Angaben der Stadt sein Projekt für 25 blinde und sehbehinderte Menschen aus Frankreich, Deutschland und Polen. "Sie führen den Betrachter in ihre Welt und machen ihn zu Zeugen ihres Lebens und ihrer Stadt, die sie lieben", heißt es in der Mitteilung der Stadt. Das Projekt verbindet drei bedeutende Städte in den drei Ländern: Stuttgart, Lodz und Straßburg.